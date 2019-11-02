Фото: UCI

Корольку не было равных в групповой гонке (скрэтч). В финишном спринте он опередил действующего чемпиона Европы испанца Себастьяна Мору и американца Эрика Янга.





Отметим, что 23-летний Евгений Королек является чемпионом мира-2018 и неоднократным победителем этапов Кубка мира в этой дисциплине. На Европейских играх-2019 он выиграл в скрэтче бронзовую медаль.





Кубок мира в Минске завершится в это воскресенье, пишет sport.tut.by



