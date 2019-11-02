Белорус Евгений Королек выиграл золотую медаль на этапе Кубка мира по велоспорту
Евгений Королек выиграл золото этапа Кубка мира по велоспорту на треке в Минске.
Фото: UCI
Корольку не было равных в групповой гонке (скрэтч). В финишном спринте он опередил действующего чемпиона Европы испанца Себастьяна Мору и американца Эрика Янга.
Отметим, что 23-летний Евгений Королек является чемпионом мира-2018 и неоднократным победителем этапов Кубка мира в этой дисциплине. На Европейских играх-2019 он выиграл в скрэтче бронзовую медаль.
Кубок мира в Минске завершится в это воскресенье, пишет sport.tut.by
17:05 02/11/2019
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