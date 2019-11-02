Мама может! Мать Роналду пожаловалась на футбольную мафию

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Авейру заявила, что если бы ее сын был англичанином или испанцем, то завоевал бы больше «Золотых мячей». «Это происходит из-за того, что он португалец. Не знаю, получит ли он "Золотой мяч" в этом году, но я в это верю», — отметила мать футболиста, пишет lenta.ru





29 октября газета Corriere dello Sport сообщила, что Роналду станет обладателем «Золотого мяча» в этом сезоне. Представители журнала France Football, занимающиеся вручением награды, якобы посетили Турин и обсудили с футболистом шестой «Золотой мяч» в карьере.









Церемония состоится 2 декабря в Париже в театре «Шатле». Кроме Роналду, на награду претендуют нападающий «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.





Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». Форвард также пять раз выигрывал Лигу чемпионов, а в составе сборной Португалии завоевывал титул чемпиона Европы.



