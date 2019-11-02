Александра Саснович: у меня нет друзей в теннисном мире





Мой папа всегда очень спокоен и сосредоточен. Он знает, как вести со мной. Ему 51 год, но, на мой взгляд, он выглядит моложе, чем ему есть.





Саша, кто сейчас твой тренер?

У меня сейчас нет тренера. Александр Ленючев меня больше не тренирует.





Где собираешься проводить отпуск?

В Дубае.





Что скажешь про Кори Гауфф?

С Кори Гауфф я однажды тренировалась на "US Open". Мне она очень понравилась, когда она еще получала" уайлд-кард. Я, когда ее впервые увидела, говорю папе: "Оу, смотри, какая она крутая!"





Саша, есть ли у тебя в мире тенниса подруги среди соперниц?

Подруг нет. Но есть девчонки, с которыми хорошо общаюсь, коллеги. Честно говоря, в дружбу между теннисистками не особо верю. Но это лично мое мнение.





Какое лично для тебя самое удобное время для игр?

Мне нравится вечером играть. В часов 7-8.





За кем из теннисисток следила в детстве?

Ким Клийстерс, Штеффи Граф, Дженифер Каприати... Но больше всего мне, конечно, нравилось, как играла Клийстерс.





Любишь ли настольный теннис?

В настольный теннис я не очень любитель. Если поиграю час-два, уже хорошо. Мне больше нравится бадминтон.









Что скажешь о Данииле Медведеве?

Медведев очень крут. Он за сезон спрогрессировал невероятно. Он играет очень умно, непредсказуемо. У него просто уникальный мозг. Нравится мне больше всех из русских теннисистов.





А о Егоре Герасимове?

Он большой молодец. Очень рада за него. Правда. Егор нашел свою игру. Меня радуют результаты людей, которые усиленно работают и честно все делают.





Вы с Ариной Соболенко друзья?

Повторюсь, у меня нет друзей в теннисном мире.





Какие турниры ты больше всего любишь?

Австралийские. Наверное, это "Australian Open". А что касается престижности, то, наверное, престижнее всего выиграть "Уимблдон"



