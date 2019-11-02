На сайте службы занятости появилась вакансия на пост главного тренера «Шахтера»
На сайте государственной службы занятости Беларуси появилась вакансия на пост главного тренера ЗАО ФК «Шахтер».
Предлагается зарплата в размере от 1200 рублей.
Требование: опыт работы в командах высшей лиги или иностранных государств.
Ранее сообщалось, что украинский специалист Юрий Вернидуб может возглавить «Шахтер» 4 ноября.
3 ноября «Шахтер» проведет матч против брестского «Динамо».
12:02 02/11/2019
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