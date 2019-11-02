1 ноября прошел первый матч 27-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. "Минск" победил "Слуцк" — 1:0. Единственный гол на 7-й минуте со штрафного забил украинский легионер минчан Александр Васильев. Это был красивый удар метров с 30-ти в верхний угол ворот.

В начале игры на стадионе было не более 30 болельщиков.









Другие матчи тура пройдут 2-4 ноября. Наибольшее внимание к поединкам лидеров. В воскресенье, 3 ноября, брестское "Динамо" принимает солигорский "Шахтер", а БАТЭ — "Ислочь". У "Динамо" — 67 очков, у БАТЭ — 61.



