Соболенко и Мертенс проиграли на итоговом парном турнире в Шэньчжэне

Девушки на супертайбрейке уступили венгерке Тимее Бабош и француженке Кристине Младенович, которые одержали третью победу подряд и обеспечили себе участие в полуфинале.





А.Соболенко (Беларусь) / Э.Мертенс (Бельгия) — Т.Бабош (Венгрия) / К.Младенович (Франция) — 6:4, 2:6, 5:10





Соболенко и Мертенс еще сохраняют шансы на выход в полуфинал. Если во втором поединке "красной группы" тайваньский тандем Чань Латиша / Чань Хаочин обыграют немку Анну-Лену Гренефельд и голландку Деми Схюрс, то в плей-офф выйдут Соболенко и Мертенс.





"Красная группа": Бабош/Младенович — 3-0 (6-2 по партиям), Гренефельд/Схюрс — 1-1 (2-3), Соболенко/Мертенс — 1-2 (4-4), Чань Латиша/Чань Хаочин — 0-2 (1-4).







