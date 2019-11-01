Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Байдачный: БАТЭ сам во всем виноват

Известный футбольный специалист Анатолий Байдачный поделился мнением о возможной смене чемпиона в Беларуси.

– Говорят, смена чемпиона, которая, скорее всего, случится, может пойти на пользу чуть ли не всем, в том числе самому БАТЭ.

– Кто-то мудро сказал: когда тигр или лев ранен, всегда слетаются стервятники, которые норовят откусить кусок... Считаю, БАТЭ сам во всем виноват. В Борисове не до конца осознали, что появляются другие претенденты на титул. 

Кроме того, произошло несчастье – умер Анатолий Анатольевич Капский, лучший менеджер, который работал в белорусском футболе. В клубе появились определенные сложности. Ничего не могу сказать о его сыне – он талантливый человек, но отец был гораздо опытнее и влиятельнее в белорусском футболе.


И задача тренеров и игроков состояла в том, чтобы поддержать молодого менеджера с помощью работы и самоотдачи. Надо было понимать: сейчас на них набросятся все с целью сместить с трона. 

Считаю, в Борисове недооценили угрозу и не очень правильно отреагировали. Да, шесть очков – это много. Только какая-то глупость не позволит Бресту завоевать золото. Хотя, если вспоминать Анатолия Капского, он и не из таких передряг выбирался.

Посмотрим, чемпионат еще не закончился. Борисов хоронить рано. В футболе всякое бывает, он непредсказуем, – сказал Байдачный.
Источник: tribuna.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкі 30 10 2019
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru