«Пока возможности говорить о сложившейся ситуации, наверное, нет. Решений не принято, расследование идет. Но однозначно могу сказать так: лично я точно ничего не принимал. Для меня новость о допинге была таким же шоком, как и для всех остальных. Очень большое удивление. Да и, по сути, принимать запрещенные препараты в такие сроки – за полмесяца до Европейских игр – было бессмысленно.





А что за препарат? Пока не буду говорить. Не знаю, чем завершится расследование, но надеюсь, конечно, что все будет хорошо. Но хочу еще отметить один момент. После окончания «Кубка Болата Турлыханова» 28 мая я уже сдавал допинг-пробу. И, как показали результаты, был чист, – сказал Грищенко.