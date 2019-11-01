Гвардиола стал самым высокооплачиваемым тренером Англии













По информации источника издания, испанский специалист получает в год 20 миллионов фунтов стерлингов. Это более чем в два раза превышает годовую зарплату аргентинца Маурисио Почеттино в "Тоттехэме" – 8,5 миллионов и второе место в топе. Тройку самых высокооплачиваемых замкнул наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер с 7,5 миллионами в год.





В пятерку вошли главком "Ливерпуля" Юрген Клопп и глава "Мерседеса" Тото Вольфф – оба получают по семь миллионов.





В конце рейтинга наставник сборной Англии по регби Эдди Джонс (750 тысяч фунтов в год) и тренер англичан по крикету Тревор Бэйлисс (450 тысяч фунтов).









Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года, в мае 2018-го он продлил контракт до 2021 года. Вместе с "горожанами" он завоевал пять трофеев.



