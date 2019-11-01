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Гвардиола стал самым высокооплачиваемым тренером Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров Англии среди всех видов спорта, пишет The Sun.




По информации источника издания, испанский специалист получает в год 20 миллионов фунтов стерлингов. Это более чем в два раза превышает годовую зарплату аргентинца Маурисио Почеттино в "Тоттехэме" – 8,5 миллионов и второе место в топе. Тройку самых высокооплачиваемых замкнул наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер с 7,5 миллионами в год.

В пятерку вошли главком "Ливерпуля" Юрген Клопп и глава "Мерседеса" Тото Вольфф – оба получают по семь миллионов.

В конце рейтинга наставник сборной Англии по регби Эдди Джонс (750 тысяч фунтов в год) и тренер англичан по крикету Тревор Бэйлисс (450 тысяч фунтов).


Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года, в мае 2018-го он продлил контракт до 2021 года. Вместе с "горожанами" он завоевал пять трофеев.
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