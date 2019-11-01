Андрей Капский: сообщение о том, что Алексей Бага покинет пост главного тренера по окончании сезона, — откровенный вброс
Корреспондент pressball.by связался по телефону с председателем правления ФК БАТЭ Андреем Капским насчет нашумевшего сообщения о том, что главный тренер клуба Алексей Бага по окончании сезона покинет свой пост.
Как говорится, в бою все средства хороши. А что касается нас, то никакого разговора о смене тренера не ведется. Сейчас все вместе МЫ — руководство, тренерский штаб и команда — работаем над решением нашей общей задачи. А это сообщение — откровенный вброс в период важного отрезка чемпионата, — сказал Андрей Анатольевич.
09:14 01/11/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение