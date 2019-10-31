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Фотофакт: Российский хоккеист вышел на матч в маске Путина

Российский хоккеист Николай Лемтюгов, который играет за английский "Шеффилд Стилерс", вышел на лед в маске Владимира Путина. Это произошло перед игрой с "Манчестер Шторм" за Кубок вызова.

Из аккаунта Лемтюгова в Instagram

Свою фотографию в маске спортсмен разместил в своем аккаунте на Instagram. Он добавил к фото подпись: "Только положительные эмоции! Спасибо за теплый прием и вашу помощь в адаптации. Нет войне! Из России с любовью".

Кстати, "Шеффилд" в этой встрече победил — 8:2. Причем 33-летний Лемтюгов оформил хет-трик, пишет euroradio.fm
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