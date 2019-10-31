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Вячеслав Глеб: «Остаюсь ли в футболе? Да. Хотелось бы вывести «Арсенал» на более высокий уровень»

Нападающий дзержинского «Арсенала» Вячеслав Глеб рассказал, что остается в футболе.

- Как вам вторая лига?

– Есть крепкие команды, которые и в первой лиге будут держаться. У многих команд такие поля, где нельзя показать футбол, там просто борьба.

- Вы в этом году получаете второе высшее образование, собрались на тренерское поприще?

– Посмотрим.

- Вы остаетесь в футболе?

– Да, к «Арсеналу» я прикипел душой. Это долгоиграющий проект. Хотелось бы вывести эту команду на более высокий уровень.

- Вы уже обсуждали дальнейшие шаги. Может что-то надо поменять?

– Never Say Never. Намеки есть. Я думаю, что тренерский штаб и руководство сделают все, чтобы наш коллектив мог решать задачи в первой лиге.

- Вы никогда не проводили параллель «Арсенала» с «Крумкачамі»?

– Нет. Почему? Мне очень нравился и нравится этот проект. Но «Крумкачы» были без базы, у них не было ничего. У нас же есть своя база, медицинский штаб, свои поля. Дай бог, проект со стадионом закрутится, – сказал Глеб.
by.tribuna.com
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