- Как вам вторая лига?





– Есть крепкие команды, которые и в первой лиге будут держаться. У многих команд такие поля, где нельзя показать футбол, там просто борьба.





- Вы в этом году получаете второе высшее образование, собрались на тренерское поприще?





– Посмотрим.





- Вы остаетесь в футболе?





– Да, к «Арсеналу» я прикипел душой. Это долгоиграющий проект. Хотелось бы вывести эту команду на более высокий уровень.





- Вы уже обсуждали дальнейшие шаги. Может что-то надо поменять?





– Never Say Never. Намеки есть. Я думаю, что тренерский штаб и руководство сделают все, чтобы наш коллектив мог решать задачи в первой лиге.





- Вы никогда не проводили параллель «Арсенала» с «Крумкачамі»?





– Нет. Почему? Мне очень нравился и нравится этот проект. Но «Крумкачы» были без базы, у них не было ничего. У нас же есть своя база, медицинский штаб, свои поля. Дай бог, проект со стадионом закрутится, – сказал Глеб.