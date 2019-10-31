«Это работа очень интересная, с огромными возможностями для реализации амбиций. Моими амбициями было в первую очередь принести пользу обществу, отстаивать интересы как огромных трудовых коллективов, так и отдельных людей, которые обращались со своими проблемами. То, что удалось принести пользу тысячам белорусов, — это главный момент.





До этого у меня была высокая зарплата по линии спорта. Может, это прозвучит нескромно, но все-таки я был призером Олимпийских игр, других международных соревнований. Также на тот момент было прекрасное предложение проявить себя за рубежом с доходом на три-четыре порядка выше.





Но вместе с тем мы с командой единомышленников проводили много резонансных и социально значимых мероприятий у себя в Новополоцке. Люди, которые обращались ко мне за помощью, мне доверяли. Поэтому на одной чаше весов была возможность заниматься любимым делом и заодно стать обеспеченным человеком, а на другой — доверие людей и желание приносить пользу. Поэтому для меня звучало дико, когда после решения пойти в депутаты кто-то за глаза называл меня карьеристом.









У депутатства есть такой момент, что ты больше нигде не можешь зарабатывать деньги. Исключение делается для некоторых сфер, например культуры и спорта, но и там будут серьезные ограничения. Поэтому зарплату за работу в федерации я не получал.





И когда меня, например, приглашали читать лекции в Академии управления при президенте, я тоже делал это бесплатно. Более того, если я ездил на какие-либо конференции или чемпионаты по легкой атлетике, мне приходилось брать в парламенте отпуск за свой счет. Если честно, для меня это были достаточно большие финансовые потери», — сказал Девятовский.





Напомним, что Девятовский не будет участвовать в качестве кандидата в будущих парламентских выборах.