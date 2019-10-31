"Ждем норвежского снега!" Домрачева провела первый сбор со сборной Китая
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева завершила свой первый сбор в Китае в качестве тренера местной женской сборной по биатлону.
Местом дислокации коллектива стала Внутренняя Монголия — автономный район на севере Китайской Народной Республики.
В сентябре белоруска вместе с супругом Оле-Эйнаром Бьерндаленом заключили контракт с Национальным олимпийским комитетом КНР.
"Вернулись из продолжительной поездки в Китай, Внутренняя Монголия поразила нас своими красивыми пейзажами и сильным ветром. Интересный рабочий процесс, полный ежедневных задач на своем пути. Несколько дней разобрать, собрать сумки и с нетерпением ждем норвежского снега!" — написала Домрачева в Instagram.
Источник: pressball.by
13:38 31/10/2019
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