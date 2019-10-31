Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Ждем норвежского снега!" Домрачева провела первый сбор со сборной Китая

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева завершила свой первый сбор в Китае в качестве тренера местной женской сборной по биатлону.

Местом дислокации коллектива стала Внутренняя Монголия — автономный район на севере Китайской Народной Республики.

В сентябре белоруска вместе с супругом Оле-Эйнаром Бьерндаленом заключили контракт с Национальным олимпийским комитетом КНР.

"Вернулись из продолжительной поездки в Китай, Внутренняя Монголия поразила нас своими красивыми пейзажами и сильным ветром. Интересный рабочий процесс, полный ежедневных задач на своем пути. Несколько дней разобрать, собрать сумки и с нетерпением ждем норвежского снега!" — написала Домрачева в Instagram.
Источник: pressball.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru