Расшифровку беседы приводит "Белорусский хоккей".





Шевченко: Расскажи нам историю про Величкина и детектор лжи.





Еронко: Я не так близко знаком с этой историей, но на полиграфе кого-то проверяли. Там не только на трех контрактах остановились…





Шевченко: Я слышал Дронов, Буйницкий, Верещагин.





Еронко: Верщагина покупали у "Сибири", сразу положили 55+5 (миллионов российских рублей) по контракту, а стоил ли он этих денег? Не знаю. При этом, они еще заплатили "Сибири" 120 миллионов.





Шевченко: Эту историю не доказать, если не будет признания. Я дал 50 процентов Величкину…





Еронко: Так можно и присесть ненароком.





Шевченко: Если это случится, то это другое, но доказать только на эмоциях, что ты переплатил Буйницкому 100 миллионов. Мы знаем, что переплатили, он 100 не стоит. Ну, 30…





Еронко: Язькова вспомните. Там такая же ситуация. Его купили у "Ак Барса" за 30 миллионов, дали ему контракт 30 в год на два сезона…





Шевченко: Говорю, доказать это нельзя, но контракты выглядят подозрительно у Томилина (видимо оговорка, имелся ввиду Верещагин — Прим.) и Буйницкого. Это к тому, что Величкина там больше вообще не будет.





Еронко: Для этого нам и нужны открытые зарплаты.





Летом Буйницкий подписал контракт с "Магниткой" на 100 миллионов российских рублей (около 1,5 миллиона долларов). Издание РБК в октябре выразило большое удивление, как нападающий, который за карьеру в КХЛ забил всего 13 голов (в 106 играх), получил столь щедрое предложение.





Буйницкий так до сих пор и не дебютировал за "Магнитку", поскольку получил травму в межсезонье.





Многолетний руководитель "Магнитки" Геннадий Величкин после провального старта клуба в этом сезоне уже уволен.



