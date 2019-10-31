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Бага: Шансы на чемпионство еще не потеряны

Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага подвел итог матча с «Дняпром» (1:0).

«Поединок, как и ожидалось, получился непростым, напряженным. Мы тщательно готовились, видели, как могилевчане вчистую одолели «Шахтер», как действовали против «Ислочи». Команда очень обученная, умеющая работать с мячом – даже удивительно, что располагается в нижней части таблицы, до последних туров борется за сохранение прописки в высшей лиге.

Соглашусь: яркого футбола мы не продемонстрировали. Не сумели контролировать мяч так, как хотелось бы. Да и вообще игра была вязкой, без особых моментов с обеих сторон. Вполне логично, что в подобной встрече все решил единственный гол. 

На выручку пришло индивидуальное мастерство Игоря Стасевича, который в очередной раз показал лидерские качества, способность своими действиями влиять на исход матчей.

Главное – набрали три очка. Табличная ситуация для БАТЭ остается крайне тяжелой, но мы убеждены: шансы на чемпионство еще не потеряны. Теперь ждем не менее сложного домашнего противостояния с «Ислочью», – сказал Бага.
Источник: tribuna.com
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