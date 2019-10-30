Перед матчем клуб из Челябинска занимал последнее место в Восточной конференции КХЛ. Не лучшим образом складываются дела у минчан, которые не могут выиграть с третьего октября, пишет sport.tut.by





Начало игры прошло в равной борьбе, но на 11-й минуте Малыхин забросил курьезную шайбу: он «обокрал» за воротами Юнаса Энрота и рикошетом от вратаря отправил шайбу в сетку.





Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





К сожалению, во втором периоде преимущество хозяев начало расти. Дважды наши ворота поразил опытный Энвер Лисин.





На 50-й минуте Шейн Принс отыграл одну шайбу в большинстве, но затем Авцин отличился в контратаке — 4:1.

Это поражение стало для минского «Динамо» девятым подряд. Следующий матч команда проведет в пятницу против «Металлурга» из Магнитогорска.



