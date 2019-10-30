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Куда дальше? Минское «Динамо» проиграло худшей команде Востока КХЛ. Это девятое поражение подряд

Минское «Динамо» начало гостевую серию в Континентальной хоккейной лиге с поражения от челябинского «Трактора» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).

Перед матчем клуб из Челябинска занимал последнее место в Восточной конференции КХЛ. Не лучшим образом складываются дела у минчан, которые не могут выиграть с третьего октября, пишет sport.tut.by

Начало игры прошло в равной борьбе, но на 11-й минуте Малыхин забросил курьезную шайбу: он «обокрал» за воротами Юнаса Энрота и рикошетом от вратаря отправил шайбу в сетку.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

К сожалению, во втором периоде преимущество хозяев начало расти. Дважды наши ворота поразил опытный Энвер Лисин.

На 50-й минуте Шейн Принс отыграл одну шайбу в большинстве, но затем Авцин отличился в контратаке — 4:1.
Это поражение стало для минского «Динамо» девятым подряд. Следующий матч команда проведет в пятницу против «Металлурга» из Магнитогорска.
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