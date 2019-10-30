Издание "Интерфакс-Запад" сообщило, что минское "Динамо" подписало контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина, форвардом "Флориды" Евгением Дадоновым.





Портал перепутал известного россиянина с тезкой, белорусским нападающим, который намедни перешел в состав минской команды из "Шахтера". Ведущий твиттера "Динамо" потроллил СМИ.



