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Ошибочка вышла: Интерфакс-Запад" сообщил, что Евгений Дадонов перешел из "Флориды" в минское "Динамо"

"Зубры" потроллили издание.

Издание "Интерфакс-Запад" сообщило, что минское "Динамо" подписало контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина, форвардом "Флориды" Евгением Дадоновым.

Портал перепутал известного россиянина с тезкой, белорусским нападающим, который намедни перешел в состав минской команды из "Шахтера". Ведущий твиттера "Динамо" потроллил СМИ.
pressball.by
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