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Минск может принять еще одни крупные международные соревнования. А нам это надо?

В Минске может пройти командный чемпионат Европы по настольному теннису в 2023 году

Об этом рассказал председатель Белорусской федерации по этому виду спорта, он же главный тренер национальной команды Александр Петкевич.

По его словам, с предложением провести такие соревнования в Минске к белорусам обратилось руководство Европейского союза настольного тенниса.

"После ІІ Европейских игр мы отправились во французский Нант, где с 3 по 8 сентября прошел очередной командный чемпионат Европы. Нареканий по организации этого турнира было много. Причем по разным темам: подготовка залов, проживание, питание, транспортное обеспечение. 

Ну, где это видано, чтобы делегациям раздавали талончики для того, чтобы из отеля к месту соревнований добраться на трамвае? Конечно, ничего страшного, но так никогда и нигде не делается. В конце турнира руководство Европейского союза настольного тенниса обратилось к нашей делегации с предложением: а не заявиться ли Минску на 2023 год?" — рассказал Петкевич.


По его словам, за Беларусью закрепился авторитет страны, где спортивные мероприятия проходят на высоком уровне. В частности, в 2011 году в Минске блестяще прошел "Матч звезд Европы и Азии", в 2018-м — молодежный чемпионат Старого Света.
Источник: pressball.by
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