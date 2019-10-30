Михаил Захаров пришел на хоккей со спутницей и полугодовалой дочкой
Вчера вечером минская «Юность» в матче чемпионата Беларуси крупно обыграла «Динамо» из Молодечно – 5:0. Благодаря победе столичный клуб поднялся вверх по турнирной таблице, и теперь делит второе место с «Шахтером» - у них по 35 очков (но у «Юности» на три игры меньше). Лидирует «Неман» - 49 баллов.
Стоп-кадр Беларусь-5
Матч посетил главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров, который еще в сентябре также возглавлял «Юность», но затем сосредоточился на работе с национальной командой.
После скандального матча на посту тренера «Юности» Захарова сменил Макрицкий
На игру он пришел вместе со спутницей Мариной Ермолович и дочкой, которая родилась 30 марта этого года.
Марина рассказывала KP.BY, что Михаил хотел, чтобы родилась девочка:
- Каждый раз, когда шли на узи, он мне говорил: «Если будет мальчик - пусть что-нибудь отрежут, переделают - нам нужна только девочка!» Хоккеистов хватает, будем теперь гимнасток растить. Ирина Юрьевна Лепарская, когда Мишу поздравляла, так сразу и сказала: «В три года жду на тренировке».
15:16 30/10/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение