Соболенко и Мертенс обыграли сестёр Чань на итоговом турнире WTA в Китае
Арина Соболенко и Элиза Мертенс обыграли сестёр Чань из Тайваня на итоговом турнире WTA в Китае.
Для этого белорусско-бельгийскому дуэту понадобилось два сета — 7:6 (7:5), 6:4. Поединок продолжался 1 час 48 минут.
В настоящее время у Соболенко и Мертенс на турнире одна победа и одно поражение (от Анны-Лены Гренефельд из Германии и Деми Схюрс из Нидерландов).
Им осталось 1 ноября сыграть в "Красной" группе с Кристиной Младенович из Франции и Тимеа Бабош из Венгрии. В следующий раунд выходят две пары из четырёх.
Источник: euroradio.fm
13:15 30/10/2019
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