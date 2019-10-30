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Соболенко и Мертенс обыграли сестёр Чань на итоговом турнире WTA в Китае

Арина Соболенко и Элиза Мертенс обыграли сестёр Чань из Тайваня на итоговом турнире WTA в Китае.

Для этого белорусско-бельгийскому дуэту понадобилось два сета — 7:6 (7:5), 6:4. Поединок продолжался 1 час 48 минут.

В настоящее время у Соболенко и Мертенс на турнире одна победа и одно поражение (от Анны-Лены Гренефельд из Германии и Деми Схюрс из Нидерландов). 

Им осталось 1 ноября сыграть в "Красной" группе с Кристиной Младенович из Франции и Тимеа Бабош из Венгрии. В следующий раунд выходят две пары из четырёх.
Источник: euroradio.fm
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