Для этого белорусско-бельгийскому дуэту понадобилось два сета — 7:6 (7:5), 6:4. Поединок продолжался 1 час 48 минут.





В настоящее время у Соболенко и Мертенс на турнире одна победа и одно поражение (от Анны-Лены Гренефельд из Германии и Деми Схюрс из Нидерландов).





Им осталось 1 ноября сыграть в "Красной" группе с Кристиной Младенович из Франции и Тимеа Бабош из Венгрии. В следующий раунд выходят две пары из четырёх.