Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Вадим Девятовский: ситуация с Арзамасовой? У нас есть три версии

Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о том, как продвигается разбирательство в деле о возможном применении допинга Мариной Арзамасовой.

- До вынесения окончательного решения, до завершения всех разбирательств обычно рекомендуется не обсуждать этот вопрос в публичном поле. Понятно, тема важная, она интересует и журналистов, и болельщиков Марины. Но, в целом, все комментарии даются уже после объявления решения. Процедурные моменты не так важны. Куда более важно то, что мы верим Марине в ситуации, в которой она оказалась. А сколько анализируется проба "В" — это второстепенный вопрос.

- Какая-то поддержка, в том числе моральная, со стороны БФЛА Арзамасовой оказывается?

- Еще раз отмечу: мы спортсменке верим. Это самое главное. Но в данной ситуации мы обязаны соблюдать нейтралитет. Комиссия БФЛА должна проводить расследование беспристрастно. На пресс-конференции, касавшейся сложившейся ситуации, я отмечал, что Марина очень много раз проходила внесоревновательный допинг-контроль — и всегда все было в порядке. Да и учитывая опыт спортсменки, профессиональный стаж, слабо верится, что она может самостоятельно принимать допинг.


У нас есть три версии. Первая — это ошибка лаборатории. Вторая — Марина принимает препараты, где в аннотации не указаны запрещенные вещества, но они в препарате сдержаться. Это уже на совести производителя. И третья — это провокация. Просто хотят устранить спортсмена. Хотя мы всегда всем говорим, что нужно максимально проявлять бдительность, быть внимательным, зная, что в спорте возможно все. А что касается приема пищи, так там вообще все нужно проверять по сто раз, — рассказал Девятовский в интервью by.tribuna.com.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru