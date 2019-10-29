Дмитрий Никуленков: «Никогда не был предателем»

Прирожденный заводила, обладатель множества командных и персональных титулов, свои ветеранские, по спортивным меркам, тридцать пять Дима воспринимает по-философски и без кокетства. А главное, остается все тем же открытым и добродушным парнем из начала «нулевых» - поры его первых значимых достижений. И все таким же голодным побед, пишет Белгазета.





Капитан армейцев встречает корреспондентов «БелГазеты» в фойе легендарного Дворца спорта «Уручье», сразу после очередной тренировки СКА. И на минутку отвлекается - поприветствовать давнего знакомого. Тот расплывается в лыбе на ширину плеч и по-доброму подначивает: «Тебе не надоело, Димка? Когда ты уже набегаешься?» Никуля кивает в сторону пробегающего мимо Ивана Бровко: «Спросите лучше у Ваньки. Хотя этот и в пятьдесят пылить будет, ха-ха».





АУ, Я ТЕБЯ ВСЕ РАВНО НАЙДУ





Тем, кто в гандбольной теме, давно известно: суровые армейские нагрузки одинаковы даже для таких бывалых и заслуженных бойцов, как Дмитрий Никуленков. «Не только в межсезонье, но и по ходу сезона, в промежутках между официальными играми, поблажек тренеры нам не дают. Это правильно. У нас много молодых ребят, для которых поддержка отличного физического состояния - едва ли не главное. Более опытным игрокам, с карьерным стажем 15-20 лет, это, возможно, необходимо в меньшей степени.





Но если мы команда, то всё должны делать вместе. Никто из тех, кому за тридцатник, не ноет и не сачкует в уголке. Прекрасно понимаем: если хотим еще выступать на высоком уровне, надо держать себя в тонусе. Конечно, к занятиям по «физухе» в СКА нужно привыкнуть. Не скрою, я привыкал долго, полгода точно. Кстати, история с моим блужданием по лесу не байка. Когда позапрошлым летом я перешел из БГК в СКА, мы поехали на сбор по ОФП в Раубичи. И тренер по физподготовке, бывший биатлонист Вадим Сашурин, о тренерской фантазии и безжалостности которого уже ходят легенды, устроил нам т.н. кросс-поход. Это бег по горам. Но не тем заасфальтированным, где тренируются лыжники, а по естественным. И вот где-то через час двадцать у меня уже язык на плече, сердце выпрыгивает. Даже Вадим Леонидович говорит: мол, ладно, Димон, хватит, разворачивайся и дуй обратно. А я уперся: нет, не пойду, дело принципа пробежать по полной. И вот буквально на несколько секунд замешкался, перевел дух. Верчу головой - а вокруг лес и никого. Потом подкалывали: типа, Никуля залег на дно, спрятался. А я реально потерялся. Пришлось Сашурину за мной возвращаться. Получилось, что я даже парням некоторым помог, которые выдохлись. Без присмотра Сашурина они хоть чуток сфилонили».





ЗА «РЫБОЙ» - «МЯСО»





На старте квалификации Кубка ЕГФ хлопцы рулевого Игоря Папруги не без труда столкнули на еврокубковую обочину словенскую «Рибницу». И тут же получили в расправленные плечи аховый жребий: за «аусвайс» в групповую стадию предстоит спорить с могучим немецким «Райн-Неккар Лёвеном». Ранний финиш международного сезона для СКА предрешен? Дмитрий Никуленков так не считает: «Нет, ну подождите. Впереди два матча. Мы далеко не слабаки. Хоронить СКА рано. Хотя, конечно, вдогонку жеребьевке расстроились. Не припомню, был ли в моей карьере худший жребий. Получили в соперники знаменитый клуб калибра Лиги чемпионов, из мощной гандбольной страны. Однако, уверен, мы способны на сюрпризы. Да, наши последние встречи вызывают определенные вопросы. Не все получалось. Но та же «Рибница», скажу по личному опыту, - очень непростая команда. Хорошо обученная, организованная. Боролась здорово. Только ведь и мы не выглядели бледно. Поэтому не стоит умалять наших достоинств. На мой взгляд, нам в сезоне пока не удалась только одна игра- чемпионатная с БГК в Бресте».





ЛЕГЕНДА №17





Вечная молодость СКА - это не стереотип. Так было всегда. Тем нетривиальнее нынешний кадровый расклад: половину головной команды составляют видавшие виды гандболисты в возрасте за тридцать! «Это супер! Такой сплав опыта и молодости ценен для любого клуба. Подчеркну: в СКА ведь пришли не старички, собирающиеся доигрывать. Нет! Посмотрите, многие из ветеранов до сих в сборной, причем на ведущих ролях. Так что это огромный плюс. Конкуренция в чемпионате Беларуси обострится. Нельзя все время побеждать только молодняком». Капитанство со всеми издержками повышенной ответственности Дмитрия не тяготит. «В СКА хватает лидеров - и на площадке, и в раздевалке, и в быту. Что до меня, то свыкся с этой ролью. Знаю, что делать в плановых, в стрессовых ситуациях. Все-таки столько лет в гандболе. Шуточки по поводу моего 17-го номера? Ха-ха, есть такое. Иногда подкалывают: наша легенда номер 17».





В БРЕСТЕ НЕ СТАЛИ СВОИМИ





Нашему знакомству с Димой страшно сказать сколько лет. Уже на заре 2000-х молодой журналист кайфовал от расцветавшего таланта совсем молодого игрока. «Знаешь, я с удовольствием вспоминаю спортивное взросление. Даже времена еще до «Аркатрона». Особенно первого тренера Семена Матвеевича Лахненко.









Все, что я умею в гандболе, закладывал именно он. С большим уважением вспоминаю этого человека. И горд, что учился у него. А что касается «Аркатрона»… Я отыграл за него всего полтора года. Но мы успели очень молодой командой сенсационно взять «золото» чемпионата страны, в суперфинале победив ту еще банду из Бреста. Жаль, потом все разбежались по заграничным адресам. Зато теперь судьба снова свела некоторых из нас в СКА: Денис Рутенко, Сергей Шилович… Андрей Крайнов сейчас уже босс - директор армейского клуба. Это его заслуга, что я перебрался в СКА, хотя имел немало предложений от хороших зарубежных команд. И не жалею».





Между тем в СКА плеймейкер перешел из стана заклятого армейского конкурента - БГК имени Мешкова. Перешел не без осадка, не получив соответствующего его уровню предложения нового контракта. «Да, ситуация сложилась странная. В нынешнем межсезонье почти аналогично поступили с Сергеем Шиловичем, который хотел остаться. Если обо мне - не сложились личные отношения со спортивным директором БГК Павлом Башкиным. Подозреваю, в этом причина разрыва. Впрочем, это сугубо моя версия. Наверное, в Бресте мы так и не стали своими. Хотя сколько мы оставили на берегах Буга души, борьбы, здоровья… Что ж, теперь в СКА много экс-мешковцев: Серега Шилович, Денис Рутенко, Леша Ушал, Дима Камышик, я… Андрей Крайнов опять же. Само собой, для меня сейчас каждая результативная передача, каждый гол в поединках с мешковцами - принципиальны. Мы не скрываем, что заряжены выиграть чемпионат, для этого и остались в Беларуси. Обидно еще и то, что доводится слышать от некоторых горе-болельщиков неадекватные обвинения. Мол, Никуленков, Шилович - предатели. Когда мы в форме БГК рубились до хруста костей со СКА - кем были? А теперь я получаю какие-то личные сообщения с посылом: какой же Никуленков, м-м… нехороший человек, потому что так плохо относится к БГК. По этой логике я должен выходить на площадку, танцевать балет и обниматься с главными соперниками? Этого не будет. Я - игрок СКА, капитан. И отдам для победы все. Как делал в каждом своем клубе».





ГАЗИРОВКА, ЧУМАК, РОДИНА, НАТАША





Дима Никуленков родился в Советском Союзе. Но из семи дошкольных лет, прожитых в СССР, помнит совсем немногое. «Колорит советской жизни, если честно, почти не отложился в памяти. Так, какие-то забавные обрывки. Телевизор новый помню - о, цветной, круто! А еще - сеансы Кашпировского. И как под пассы Алана Чумака воду заряжали у телеэкранов. В современной Беларуси мне комфортно. Не могу представить, чтобы остался жить за границей. Я много где побывал и пожил. В той же Польше играл четыре года, за «Виве» из Кельце. И с уверенностью говорю: зарубежье - не мое, слишком там все наигранно. Жить могу только дома, где семья, родные, друзья. Где мне все понятно. Моя жена Наташа тоже такого мнения».









Супруга Дмитрия Наталья Артеменко в свое время была классной гандболисткой, застрельщицей сборной Беларуси. И до сих пор значится в топе главных бомбардиров национальной команды за всю историю. Как же расстроились болельщики, когда она приняла решение завязать в возрасте спортивного расцвета. «Наташа, конечно, недоиграла. Но это было ее решение, я не давил. Травмированные колени, потом рождение двоих детей… Жалеет ли? Надо спросить у нее. Во всяком случае, мне она не завиду-ет - особенно, когда возвращаюсь с игр или тренировок, хромая на распухших ногах».





БЛИЦ ОТ НИКУЛЕНКОВА





- Рекорд личной результативности в одном матче?

- По-моему, 15 мячей в полуфинале польской «экстраклясы».





- Самый памятный поединок?





- Их немало. Назову навскидку матч Лиги чемпионов БГК - ПСЖ. Вели с разницей в 10 мячей, а победили всего +1.





- Любимый способ релакса?





- Точно не диван. Рыбалка! Жаль, мало времени на нее.





- Литература или музыка?





- Литература. Если честно, я читатель всеядный. Читаю все подряд: от классики, биографий до детективов и бульварного чтива. Люблю книги!





- Телевизор или компьютерные игры?





- Телевизор. «Игрушки» не очень жалую.





- В переписи населения участвуешь?





- Уже переписался. Какой язык назвал родным? Русский. Мне стыдно, но белорусский знаю на уровне «хлопчык, дзякуй, да пабачэння». Просто я по национальности русский, как и мои родители. Их в Беларусь перевез дедушка, служивший в КГБ. Да, вот такой я непростой парень!





- Лучший город в мире?





- Однозначно - Минск. Круче для меня нет и не будет.















