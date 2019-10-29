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В сети появилась петиция с предложением назвать улицу в Борисове именем Андрея Арямнова

В интернете появилась петиция, в которой предлагается назвать одну из улиц Борисова именем олимпийского чемпиона Андрея Арямнова, который является уроженцем этого города.

В Борисове есть множество улиц, которые носят названия людей, не имеющих к городу никакого отношения. Тогда как коренные борисовчане зачастую страдают невниманием и непризнанием со стороны городских и республиканских властей. Один из таких — чемпион XXIX летних Олимпийских игр, проходивших в Пекине в 2008 г., выдающийся тяжелоатлет, неоднократный рекордсмен мира — Андрей Арямнов.

Андрей родился в Борисове, является воспитанником здешней СДЮШОР, где также успел уже потрудиться и приложить руку к воспитанию молодого поколения спортсменов. Он прославил не только город, но и целую страну на мировом помосте.

Руководствуясь ст.20 Закона "О наименованиях географических объектов", которая устанавливает, что предложения о присвоении наименований составным частям населенных пунктов могут  вносить местные исполнительные и распорядительные органы, настоящим обращением просим Борисовский райисполком воспользоваться имеющимся у него правом и внести предложение о присвоение наименования одной из улиц Борисова в честь гениального человека Андрея Арямнова в Борисовский районный Совет депутатов, — говорится в тексте обращения.

Впрочем, в Беларуси есть еще одно правило, согласно которому живым людям не устанавливают памятники, их именами не называют улицы. Арямнов, слава Богу, жив и надеемся будет жить еще долго.  
Прессбол
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