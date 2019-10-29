Трибуна рассказывает самые интересные истории.





Чемпионат мира по лыжным гонкам-2017 в финском Лахти получился для мужской сборной Беларуси посредственным. Никто из наших ни в одной гонке не сумел войти даже в топ-20. Лучшим среди белорусов стал самый возрастной член сборной Сергей Долидович: в скиатлоне (15+15 км) 43-летний лыжник занял 24-е место, а в масс-старте на 50 км – 22-е.





К тому моменту за плечами спортсмена уже было шесть Олимпиад. И он, несмотря на возраст, оставался среди белорусских лыжников наиболее очевидным кандидатом на участие в Играх-2018.





Однако менее чем за год до старта в Пхенчхане произошло нечто странное: Долидович неожиданно для многих объявил о завершении карьеры, заявив, что не чувствует в себе ни сил, ни эмоций, ни драйва, чтобы продолжать. Спортсмен, 30 раз становившийся чемпионом Беларуси, намеревался полностью посвятить себя тренерству.





Впрочем, вскоре Долидович передумал и решил все-таки готовиться к Играм-2018, однако столкнулся с проблемой: Белорусская федерация лыжных гонок отказала ветерану в какой-либо финансовой помощи.





После ЧМ-2017 контракт с уроженцем Орши разорвали из-за невыполнения обязательств, а они были следующими: спортсмену надлежало попасть в места с третьего по восьмое. Долидович хоть и стал лучшим в сборной, однако цели не достиг.





– Главного тренера Виктора Евгеньевича Камоцкого экстренно поменяли на Ивана Викторовича Листопада, – вспоминал обстоятельства разрыва Долидович. – С Камоцким у нас была договоренность, что будем готовиться отдельно. И я рассчитывал, что с Листопадом она не утратит силу. Тем более это мой бывший личный тренер, с которым работал семь лет.





В 2006-м я остался с Листопадом, когда все от него отвернулись. И сейчас мог рассчитывать на понимание. Но не нашел его. Остался сукиным сыном. Как это говорят, кто не с нами, тот против нас. Вот и получилось, когда федерация могла помочь, она не помогла.





А что касается контрактных обязательств? У нас что, кто-то выполнил их? Они были намного ниже моих. Но почему-то все остались в сборной. Складывается парадоксальная ситуация: результаты лучше всех, однако в команде меня не видят. Наверное, я был бы не лишним человеком в эстафете на Олимпиаде – это как минимум.





Желание участвовать в Играх у Сергея не пропало. Однако на то, чтобы подготовиться к старту, по оценкам спортсмена было необходимо 30 тысяч рублей.





– Подготовка каждого спортсмена несет определенные затраты, особенно если приходится выезжать за границу, – говорит Долидович. – На сборы в Беларуси практически ничего не надо было тратить. Фактически только на бензин, чтобы доехать до «Раубичей». А так условия у нас просто шикарные. Что касается заграничных сборов, то нужно оплачивать проживание, переезд. Если команда едет скопом – легче, а в одиночку – все получается дороже.





Знакомые предложили Долидовичу неожиданный вариант решения финансового вопроса – через краудфандинг обратиться за поддержкой к болельщикам и просто неравнодушным людям.





– Тогда это был как некий протест, – признается Долидович. – А вообще первый шаг сделали журналисты и друзья, они связались со мной, помогли, поддержали. Может, один бы я и не решился на краудфандинг.













Еще на старте кампании спортсмен был уверен, что реакция общественности будет «взрывной».





– Может, из-за того, что на протяжении 20 лет я представлял Беларусь на международной арене, долго был на слуху, хоть и не имел громких побед. Думаю, это сыграло свою роль. Да и, наверное, мой краудфандинг стартовал в самый подходящий момент. В любом деле важно вовремя начать. Мне в какой-то мере даже повезло.





Уже за первые сутки кампании спортсмену перечислили более 2,5 тысяч рублей. На сбор необходимой суммы отводилось два месяца. Однако на пятый день неравнодушный житель Канады перечислил Долидовичу 75 процентов от необходимых 30 тысяч. Вопрос, по сути, был закрыт.





– Да, основной вклад сделал один человек. Мы с ним даже в Минске потом встречались, вместе тренировались. Наверное, так все совпало, он проникся идеей. Очень благодарен ему. К слову, у нас с этим человеком оказалось много общего. Когда я учился в интернате, мы жили с ним в соседних домах в Зеленом луге. В Веснянке, оказывается, жил неподалеку от его бабушки. Многое совпало.





При подготовке к Олимпиаде Долидович вел онлайн-дневник, в котором фиксировал все расходы.





– Хотел, чтобы все видели, на что уходили деньги. Кто-то, наверное, думал, что я хочу всех обмануть. Не осуждаю таких людей, у каждого свое мнение. Я принимаю любое.





Кампания по сбору средств получилась громкой. Резонанс вынудил чиновников пойти на попятную и оказать материальную помощь Долидовичу. Сперва о том, что Минспорта готово выделить под лыжника-ветерана ставку, заявил глава лыжной федерации Андрей Коваленко. А уже через неделю он же рассказал о том, что Долидович включен в списочный состав сборной Беларуси. Зарплата лыжнику не полагалась, зато его брали на сборы.





В итоге часть денег, собранная через краудфандинг, оказалась невостребованной. После уплаты подоходного налога в размере 3200 рублей на руках у Долидовича остались 10 тысяч. Их спортсмен решил отдать Андреевскому детскому дому под Оршей.





Что касается Игр в Южной Корее, то они белорусу откровенно не удались. Долидович принял участие в скиатлоне 15+15 км, но до финиша не добрался. В остальных дисциплинах ветеран даже не вышел на старт.





– К сожалению, не удалось показать то, что хотел. В условиях, когда нужно все время что-то доказывать, когда довлел результат, ненадолго меня хватило. Плюс возраст, естественно. Безусловно, стыдно было за такое выступление. Внутри каждого из нас сидит свой судья, и он дает оценку всему происходящему, – признается Долидович.





В белорусском спорте краудфандинг популярен?





Широкое распространение еще не приобрел, но несколько ярких примеров уже есть. Первый по-настоящему массовый сбор денег в помощь белорусскому спортсмену прошел в 2016 году, причем кампания оказалась рекордно быстрой.





Тайбоксер Виталий Гурков собирался ехать на чемпионат мира в Швецию. Но за полтора месяца до соревнований неожиданно был уволен из Министерства спорта и потерял ставку, а вместе с ней и государственную финансовую помощь. Почему?





Боец утверждал, что к нему возникли вопросы со стороны федерации из-за капы с «Погоней», а также из-за участия в группе BRUTTO. По сути, Гуркову предлагалось ехать на турнир за свои средства.





Однако тайбоксер через площадку Talaka.by попросил болельщиков профинансировать его участие в ЧМ. Необходимая сумма – примерно три с половиной тысячи долларов – была собрана всего за пять часов.





В кампании поучаствовали 170 человек. В зависимости от вклада каждый мог рассчитывать на подарок.





Интересно, что уже после финиша кампании деньги на спортсмена у Минспорта нашлись, о чем сообщил сам Гурков. Позже с заявлением выступил тогдашний министр спорта.









Виталий вновь стал чемпионом мира, победив в финале представителя Таиланда Экапана Самбаансаба. Собранным через раудфандинг средствам боксер нашел применение.





К тому моменту, когда Министерство спорта сказало свое слово, на счету оставалось около двух тысяч долларов (некоторые дарители отозвали взносы). Гурков объявил болельщикам, что «народные деньги» направит в родной для него клуб «Патриот».





— Хотелось отдать дань залу, в котором я вырос, в котором тренируюсь. Да и цель была – поддержка белорусского спорта, конкретно – муай-тай. Тем более, что нужно готовиться к сентябрю, когда начинается тренировочный сезон, у нас будет много детских групп, – говорил Виталий.





– На улице Волгоградской в Минске наш зал был действительно зачуханный, – вспоминает основатель и главный тренер клуба «Патриот» Дмитрия Пясецкий. – А за счет средств Виталика, а также других ребят нам удалось многое отремонтировать. Например, поменяли стену со стороны улицы. Поставили новые окна, вентиляторы, постелили новое напольное покрытие. Поменяли всю входную группу. Закупили провода, чтобы поменять электрику. Пока, правда, еще не все доделали. Но преображение клуба оказалось существенным.





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За помощью к народу в августе 2017 года обратились «Крумкачы», выступавшие на тот момент в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу. Председатель клуба Денис Шунто на специальной пресс-конференции объявил о начале краудфандинга на платформе Talaka.by.





– Наверное, на то время это было единственным шагом для спасения клуба, – говорит функционер. – Других источников финансирования не существовало. И, как показала практика, краудфандинг помог.





Для того чтобы не сняться с чемпионата, команде за два месяца необходимо было собрать почти 125 тысяч рублей – около 64 тысяч долларов.





– Честно говоря, даже не думал, удастся ли собрать такие деньги. Была нужда в них и появилась возможность попробовать вариант краудфандинга. Плюс хотелось привлечь внимание общественности, – говорит Шунто.





Интересно, что «Крумкачы» могли объявить о краудфандинге еще раньше – как только вышли в высшую лигу в 2016 году.





– Именно тогда мы активно прорабатывали эту идею. Просто я не хотел этого делать, считал это своего рода попрошайничеством. Мне, честно говоря, было немного стыдно, да и, учитывая большие риски, не решился. Хотя, рассуждая сейчас, наверное, надо было объявлять краудфандинг, это был нормальный шаг.





В итоге кампанию по сбору средств мы объявили из-за острой нужды, когда других вариантов просто не было. А так, если бы делали все это раньше, может, привлекли бы внимание спонсоров. И, возможно, дошло бы до того, что «Крумкачы» превратились бы в открытое акционерное общество, – рассказывает основатель проекта.





Народная любовь к команде вылилась в то, что за первый час после запуска краудфандинга клуб собрал почти две тысячи рублей, а за первые сутки – более восьми тысяч.





– Это было очень приятно, дало много сил. Тогда было тяжелое психологическое состояние внутри команды, меня ситуация немного подкашивала, моральные силы были на исходе, – признается Шунто. – Но то, как люди начали нам помогать, придало сил, стало понятно, что клуб нужен не только мне и работникам команды, но и другим неравнодушным людям, которые хотели, чтобы мы существовали и продолжали играть.





По воспоминаниям Шунто, самый большой «донат» равнялся пяти тысячам рублей:





– Вроде бы, даже не из Беларуси перечислили. Из США или Канады. Я пытался выяснить, мне было очень любопытно, но не смог. В любом случае благодарен таким людям.





Как и в случае с кампанией Гуркова, жертвователям полагались бонусы в зависимости от внесенной суммы – от билета на игру до участия в тренировке основного состава.





К сожалению для клуба, собрать необходимую сумму так и не удалось. За отведенное время неравнодушные перечислили чуть менее 30 тысяч рублей.





– Честно скажу, абсолютно не расстроился, что не получилось собрать 125 тысяч. Как есть, так есть. Тем не менее даже полученные средства нам помогли, - говорит сегодня Шунто.





Хоть правила Talaka.by и требуют поступления минимум 50 процентов от заявленной суммы, чтобы инициатор кампании мог воспользоваться деньгами (иначе средства перекидывают на другие проекты), «Крумкачам» удалось заранее оговорить этот момент и получить все переводы от спонсоров. Деньги, по словам Шунто, пошли на благие цели – в основном, на детский футбол:





– Помощь людей не ушла в никуда, несмотря на то, что клуб потом перестал существовать. Все наши четыре детские команды играли и дома, и в гостях. Собранные средства ушли на обеспечение детских коллективов. В отличие от того же «Нафтана», которому АБФФ разрешила снять с чемпионата две команды, мы на такой шаг не пошли. Ни одного матча вплоть до финиша турнира не сорвалось.









Испытав краудфандинг, Шунто отчасти поменял мнение об этом инструменте:





– Наша ситуация показала, что людям мы небезразличны, интересны. И это самое главное. Не сбор средств как таковой вдохновил, а то, как наши болельщики отнеслись к ситуации. Они показали, что клуб им действительно не безразличен.





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Один из самых свежих примеров краудфандинга в белорусском спорте – сбор средств на издание второго и третьего томов книги журналиста Василия Сарычева «Миг и судьба». Кампания стартовала в ноябре 2018 года на платформе Ulej.by.





Для издания книг, проиллюстрированных сотнями уникальных фотографий и содержащих рассказ о судьбах многих советских и белорусских футболистов и тренеров, была заявлена сумма в 12200 рублей (около 5,7 тысячи долларов).





– Учитывая, что я готовил к выпуску две книги, пришлось заявлять сумасшедшую по меркам «Улья» сумму, – вспоминает Сарычев. – Шансов собрать столько денег было немного. И даже консультант на «Улье» несколько раз меня переспрашивала, уверен ли я в том, что нужно заявлять столько. Я пошел ва-банк.





Для Сарычева краудфандинг – дело не новое. Еще в 2016 году журналист собирал «с миру по нитке» на издание книги «В поисках утраченного времени. Дни окаянные». Тогда была заявлена сумма 5,5 тысяч рублей.





– И до этого я выпускал книги, но помощь оказывали спонсоры. Со временем экономика в стране просела, со спонсорами стало туго, надо было выходить из положения. Не помню, что стало толчком к краудфандингу, но я решил попробовать такой способ. Действовал тогда по наитию. Сложно было понять, какой срок кампании задавать, какую сумму. Долго решался, прикидывал, но в конце концов все пошло.





В обоих случаях кампании Сарычева прошли максимально успешно. Ему удалось не просто собрать необходимые суммы, но и преодолеть заявленные планки. Так, на книгу «В поисках утраченного времени» было собрано 7600 рублей за пять недель, а на два тома «Миг и судьба» – более 14 тысяч за месяц с небольшим. При этом и там, и там количество спонсоров оказалось практически одинаковым – 128 и 129 человек.





– Хочу сказать, что в обоих случаях заявленные изначально суммы полностью не покрывали расходы. Просто хотелось таким образом закрыть большую часть. В итоге удалось собрать больше, чем предполагал. Хотя, когда был первый краудфандинг, за две недели до часа Х выставил машину на продажу с намерением пустить деньги на свой же краудфандинг. Надо было спасать свою кампанию.





Все спонсоры получили обещанные подарки. Самый простой – визитка с автографом автора (за пять рублей взноса). А вот тому, кто не пожалел тысячу рублей, полагался комплект, состоящий из мяча Лиги чемпионов от Виктора Гончаренко, трех томов книги «Миг и судьба» и упоминания в издании.





В качестве альтернативы можно было выбрать ужин с тренером Юрием Пудышевым и все те же три тома и упоминание. В случае внесения трех тысяч рублей спонсор помимо прочего становился обладателем еще и доменного имени maradona.by.





– Понимал, что каким-то образом нужно привлечь спонсоров, – объясняет свой подход Сарычев. – Если предлагать только будущий продукт, книгу, то желаемого эффекта кампания не принесет. Поэтому пошел по нестандартному пути. Среди прочих бонусов, как ни странно, особой популярностью пользовались ужины с автором, то есть со мной.





Несмотря на положительный опыт в краудфандинге, Сарычев говорит, что в ближайшем будущем еще раз по этому пути вряд ли пойдет.





– С одной стороны, это большое приключение. С другой – это три выброшенных из жизни месяца. Потому что на свою кампанию надо работать каждый день, придумывать что-то новое. Чем больше в это вкладываешь, рекламируешь, тем больше получаешь отдачу. Краудфандинг – способ сбора денег трудоемкий, требующий полной выкладки. Вот у меня готовится к выпуску новая книга, а в краудфандинг не иду. Надо уже действовать по-другому. Долго играя на одном поле, многого не добьешься.





На какие еще проекты в Беларуси собирали деньги через краудфандинг?