СМИ: московский "Спартак" заинтересовался лучшим бомбардиром ЧБ
Нападающий "Энергетика"-БГУ Илья Шкурин попал в сферу интересов минского "Динамо" и московского "Спартака", сообщает Pressball.by, по сведениям которого минский клуб ведет переговоры по поводу трансфера форварда.
Однако агент Ильи Шкурина Валерий Исаев не подтверждает информацию об интересе со стороны московского «Спартака».
«Интерес «Спартака» к Шкурину? Не могу ничего сказать, но могу подтвердить заинтересованность клубов РПЛ в нападающем», — цитирует Исаева tribuna.com.
Шкурин с 2016 года выступал за «Витебск», а в начале 2019-го перешел в «Энергетик-БГУ». За свой новый клуб форвард провел в чемпионате Белоруссии 23 матча, в которых забил 17 мячей и сделал 3 результативные передачи.
Нападающий лидирует в списке бомбардиров национального первенства.
"Белорусский партизан"
14:02 29/10/2019
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