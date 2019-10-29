

Однако агент Ильи Шкурина Валерий Исаев не подтверждает информацию об интересе со стороны московского «Спартака».





«Интерес «Спартака» к Шкурину? Не могу ничего сказать, но могу подтвердить заинтересованность клубов РПЛ в нападающем», — цитирует Исаева tribuna.com





Шкурин с 2016 года выступал за «Витебск», а в начале 2019-го перешел в «Энергетик-БГУ». За свой новый клуб форвард провел в чемпионате Белоруссии 23 матча, в которых забил 17 мячей и сделал 3 результативные передачи.





Нападающий лидирует в списке бомбардиров национального первенства.







