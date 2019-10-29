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Никита Букаткин: «Из Беларуси мало кто уезжает? Мы без паспортов»

Полузащитник «Руха» Никита Букаткин поделился мнением, почему белорусы не уезжают играть в Европу.

- Из Беларуси мало кто уезжает

– А кому белорусы нужны? Мы без паспортов

- Думаешь, что главная причина в паспорте?

– Если именно в Европу ехать, то причина, конечно, в паспорте.

Условно, агент приезжает на игру. Мы выходим, а он приехал на меня смотреть. А мы выходим, и в этой игре у меня не пошло. А другой, например, два забил и одну отдал. Он скажет, подожди, мне вот этот игрок нужен. Подходит к тебе после игры и записал твои координаты. Потом скажет: «Приезжай, я поговорил с людьми, мы тебя посмотрим». Все. Условно, ты можешь быть белорусским Криштиану, но в «Нафтане». И тебя никто видеть не будет, а перейди в условный БАТЭ, и совсем по-другому все будет.

Вот Захар Волков – молодой игрок в «Нафтане». Ну не выделялся особо, по арендам ездил. Ушел в БАТЭ и... А перед БАТЭ говорили: «Как его подписали в БАТЭ?» У человека там 9 ошибок, которые привели к 9 голам. Все думали, а зачем его берут? Человек за год попал в национальную сборную, а также в сборную Лиги Европы за тур. А был бы в «Нафтане», то кто бы про него знал? Только местные, – сказал Букаткин, – сказал Букаткин в эфире YouTube-канала «Жирный футбол».
Tribuna
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