Никита Букаткин: «Из Беларуси мало кто уезжает? Мы без паспортов»

- Из Беларуси мало кто уезжает





– А кому белорусы нужны? Мы без паспортов





- Думаешь, что главная причина в паспорте?





– Если именно в Европу ехать, то причина, конечно, в паспорте.





Условно, агент приезжает на игру. Мы выходим, а он приехал на меня смотреть. А мы выходим, и в этой игре у меня не пошло. А другой, например, два забил и одну отдал. Он скажет, подожди, мне вот этот игрок нужен. Подходит к тебе после игры и записал твои координаты. Потом скажет: «Приезжай, я поговорил с людьми, мы тебя посмотрим». Все. Условно, ты можешь быть белорусским Криштиану, но в «Нафтане». И тебя никто видеть не будет, а перейди в условный БАТЭ, и совсем по-другому все будет.





Вот Захар Волков – молодой игрок в «Нафтане». Ну не выделялся особо, по арендам ездил. Ушел в БАТЭ и... А перед БАТЭ говорили: «Как его подписали в БАТЭ?» У человека там 9 ошибок, которые привели к 9 голам. Все думали, а зачем его берут? Человек за год попал в национальную сборную, а также в сборную Лиги Европы за тур. А был бы в «Нафтане», то кто бы про него знал? Только местные, – сказал Букаткин, – сказал Букаткин в эфире YouTube-канала «Жирный футбол».