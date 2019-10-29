– Были разговоры, что Кутузов собирался выдвинуться на пост председателя АБФФ.





– Все осталось на уровне разговоров. Плохо, что ему не дали этого сделать. Большая ошибка тех людей, кто воспрепятствовал приходу Виталика в АБФФ. Он обладает европейскими знаниями, у него большой опыт игры за границей. Причем в гранде, в «Милане». В других итальянских клубах. Думаю, знания Кутузова пошли бы на пользу белорусскому футболу. Таким людям нужно давать место, время для реализации своих возможностей. Но я слышал от Виталика, что ему просто не дали возможности поучаствовать в выборах главы АБФФ.





Понимаешь, те конспекты, по которым сейчас работают многие тренеры в Беларуси, устарели. Футбол стремительно развивается, ежедневно меняются тактические схемы, тренировочные процессы. Все, что было вчера, сегодня считается старым.









– Ваше отношение к тому, что сейчас белорусским футболом управляет военный человек.





– Ничего не имею против тех, кому доверили такую должность. Единственное, каждый должен заниматься своим делом. И работать с тем, в чем разбирается. Военный человек должен быть в военной сфере. Спортсмены – в спортивной. Я, к примеру, в военном деле ничего не понимаю, поэтому и не лезу туда.





Кстати, когда получал второе высшее образование в сфере спортивного менеджмента, в частности, в футболе, проходил курсы, мы прописали много конспектов, было немало лекций – и оказалось, что в футболе я ничего не понимаю, хоть и провел в нем всю жизнь. Поэтому чего можно ждать от людей, которые приходят из совершенно другой сферы? О каком прогрессе можно говорить? – сказал Ромащенко.