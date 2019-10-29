Соответствующий указ Aлександр Лукашенко подписал 28 октября.





Медалью "За трудовые заслуги" награждены тренер-преподаватель по гребле на байдарках и каноэ филиала Гомельского государственного училища олимпийского резерва Михаил Аземша, старшие тренеры национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Николай Банько и Геннадий Галицкий. Этой награды удостоены также спортсмены-инструкторы национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Марина Литвинчук и Ольга Худенко.





Почетное звание "Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь" присвоено спортсмену-инструктору национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта Артему Козырю.









Александр Лукашенко также подписал распоряжение, в соответствии с которым благодарность президента объявлена 8 спортсменам за высокий профессионализм, достижение отличных спортивных результатов на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Благодарности удостоены также 15 представителей тренерского состава за многолетнюю плодотворную работу в сфере физкультуры и спорта, выдающиеся достижения в подготовке спортсменов высокого класса, высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в обеспечение высококвалифицированного медицинского и фармакологического обслуживания спортсменов национальной команды.



