"Санта-Барбара" развернулась вокруг минского "Динамо". Под кого же попадет этот клуб? И столько новостей, и последняя — что ни под кого он попадать не будет. Останется в собственности Мингорсполкома, и ему будут помогать финансово спонсоры. Мне кажется, это худший вариант развития событий. Объясню почему.





Мы говорили, как выстраивается солигорский "Шахтер". Как он чувствует себя, когда наемные руководители решают спортивные дела или любые другие. К чему это приводит? Ни к чему, по сути. Потому что первого ответственного... Ну, себя же бить по рукам за то, что ты неправильно что-то сделал, это глупо. Можно, конечно, заниматься самокопанием, но зачем? Это лишнее, это всего лишь футбол, всего лишь игра.





И если в ситуации "Шахтера" или жодинского "Торпедо" окажется минское "Динамо" вдолгую, это тоже будет, ну такое, понимаете? Потому что "Динамо" — это бренд. И если есть хоть маленькая возможность, чтобы этим брендом управляли классные менеджеры, мотивированные, и чтобы над ними стоял человек, напрямую заинтересованный, куда уходят деньги и почему, это хотя был бы взгляд в будущее. Толковый, нормальный, со спросом с тех людей, которых нанимают.









А если все останется в таком полуколхозном, извините за грубость, виде… Ну, вот кто-то, мы здесь, этого взяли, этого подписали (бюджет, кстати, планируется хороший) и вот с этим поплывем, а затем если что поменяем... Наверное, здесь больших перспектив нет.





Поэтому, мне кажется, что "Динамо" частных руках — это оптимальный вариант развития. Насколько он возможен, я не знаю. Но до конца этого года все должно определиться.



