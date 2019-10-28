Родственники опубликовали в Инстаграме фото из заведения.





Sister, brother, спортивный вечер, — написал футболист.





Семейный просмотр, — добавила девушка.





Смотрели Артем и Ксения матч КХЛ, в котором минское "Динамо" уступило "Салавату Юлаеву" (2:3 ОТ).









Пивной бар в английском стиле на Интернациональной, 33 открыли в мае 2019 года известные минские бармены Михаил Коноваленко и Иван Баранчук в партнерстве с футболистами сборной Беларуси Михаилом Сиваковым и Станиславом Драгуном.



