Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Артем Милевский отдохнул в минском пивном баре, в открытии которого участвовали Драгун и Сиваков

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в воскресенье, 27 октября, провел вечер в столичном баре "Vinie Jones Pub" с младшей сестрой Ксенией.

Родственники опубликовали в Инстаграме фото из заведения.

Sister, brother, спортивный вечер, — написал футболист.

Семейный просмотр, — добавила девушка.

Смотрели Артем и Ксения матч КХЛ, в котором минское "Динамо" уступило "Салавату Юлаеву" (2:3 ОТ).


Пивной бар в английском стиле на Интернациональной, 33 открыли в мае 2019 года известные минские бармены Михаил Коноваленко и Иван Баранчук в партнерстве с футболистами сборной Беларуси Михаилом Сиваковым и Станиславом Драгуном.
pressball.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
Зима ближе, чем кажется
Валерий Щукин
Фиаско генерала Носкевича
Сергей Балыкин
Рейтинг Doing business – все относительно
Петр Рудковский
Разгубленыя мужчыны галасуюць за папулістаў?
Павел Знавец
Пост на ЗДОРОВЬЕ до самой смерти.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru