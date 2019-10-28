Андриевский возглавил ХК "Сочи"
Белорусский специалист Александр Андриевский назначен главным тренером «Сочи», информирует официальный сайт клуба.
В прошлом сезоне 51-летний специалист работал в «Сибири». До этого тренировал минское «Динамо» и «Адмирал».
После увольнения Сергея Зубова исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» был Леонид Береснев.
Под его руководством клуб одержал одну победу в шести играх.
Отмечается, что Береснев, а также тренер вратарей Яри Каарела и тренер по физподготовке Леонид Дмитриченко покидают тренерский штаб команды.
Новым тренером вратарей стал Вадим Тарасов. Тренером по физической подготовке назначен Александр Микульчик, уже работавший в «Сочи» в сезоне-2017/18.
На данный момент клуб занимает 10-е место в таблице Западной конференции.
Источник: tribuna.com
16:55 28/10/2019
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