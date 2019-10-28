Андриевский возглавил ХК "Сочи"

В прошлом сезоне 51-летний специалист работал в «Сибири». До этого тренировал минское «Динамо» и «Адмирал».





После увольнения Сергея Зубова исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» был Леонид Береснев.





Под его руководством клуб одержал одну победу в шести играх.





Отмечается, что Береснев, а также тренер вратарей Яри Каарела и тренер по физподготовке Леонид Дмитриченко покидают тренерский штаб команды.





Новым тренером вратарей стал Вадим Тарасов. Тренером по физической подготовке назначен Александр Микульчик, уже работавший в «Сочи» в сезоне-2017/18.





На данный момент клуб занимает 10-е место в таблице Западной конференции.







