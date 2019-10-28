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Кадр дня в боксе. Участники финала Суперсерии после боя

В сети появилось совместное фото финалистов турнира Всемирная боксерская суперсерия Джоша Тейлора и Риджиса Прогрейса, чей бой состоялся в ночь на 27 октября в Лондоне. Фото опубликовано в Facebook организаторов турнира.

Шотландец Тейлор (16-0, 12 KO) переработал американца Прогрейса (24-1, 20 KO), победив решением большинства судей.

Он стал третьим в истории обладателем Кубка Али после Александра Усика и Каллума Смита, а также объединенным чемпионом IBF/WBA в суперлегком весе (до 63,5 кг).

На фото ниже - Прогрейс (слева) и Тейлор:
Liga.net
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