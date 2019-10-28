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Алексей Бага — о возможной отставке: тренеры БАТЭ до меня работали шикарно. Но это спорт, бывает всякое

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал, готов ли уйти в отставку, если борисовчане не выиграют чемпионат Беларуси.

- Жесткий вопрос. Если БАТЭ не возьмет чемпионство, готовы уйти в отставку?

- Это нормальный вопрос. Нормальная ситуация. Смотря под каким углом на это смотреть. БАТЭ приучил нас к чемпионствам, к еврокубкам. Тренеры до меня работали шикарно, все выигрывали. Это супер. В то же время это спорт, бывает всякое. Есть коллективы, где и за 5-е место тебя похвалят и премируют, а есть — где за второе или за третье отдадут тебе трудовую. Есть месяц хорошей работы, потом будем к каким-то решениям приходить. Никаких обид за такие вопросы нет.

- Сейчас над вами ничего не висит?

- Нет. Даже если будут разговоры, нужно относиться с пониманием к этому всему. То, что происходило до меня десятилетиями — это супер. Это результат единичный в истории. Мы в истории на всю жизнь. Но в жизни и спорте ты должен быть готов к любым переменам в плане результата. Все это не должно мешать, отвлекать. Делаю все, что могу, — отметил Бага в интервью каналу ЧестнОК
Прессбол
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