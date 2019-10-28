Александр Петкевич: Самсонов готовится к Олимпиаде в Токио
Главный тренер сборной Беларуси по настольному теннису Александр Петкевич рассказал о последних успехах отечественных спортсменов.
- Давайте подведем итоги прошлого года. Скажите, что получилось, а что не совсем?
- Наверное, еще рановато делать окончательную оценку, потому что впереди еще несколько серьезных стартов, включая наш "Belarus Open", Кубок мира, где Владимир Самсонов в конце ноября будет участвовать в китайском Чэнду.
Но, конечно же, сказать, что очень успешный год — так нельзя сказать, как это было в прошлые годы или десяток лет назад. Можно отметить успешное выступление Самсонова на Кубке Европы, что состоялся в начале февраля. Там он завоевал серебряную медаль и был близок к тому, чтобы выиграть. Он уступил "на балансе" в решающем сете немцу Дмитрию Овчарову.
Есть две медали, которые тоже можно отметить, среди молодежи. Это бронзовая медаль на чемпионате Европы до 21 года, Надежда Богданова выиграла ее. В принципе, такой успех впервые. И бронзовая медаль в одиночном разряде молодой спортсменки на юниорском первенстве Европы Дарьи Кисель.
Петкевич также подтвердил, что опытнейший Владимир Самсонов готовится принять участие в Олимпийских играх-2020.
- А кто вообще готовится к Олимпиаде?
- У мужчин это Самсонов, Платонов и Ханин. У женщин этот турнир будут играть Виктория Павлович, Надежда Богданова и Дарья Триголос. Тройка у мужчин, тройка у женщин, — сказал тренер в программе "Неделя спорта" на СТВ.
10:27 28/10/2019
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