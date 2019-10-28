Александр Петкевич: Самсонов готовится к Олимпиаде в Токио

- Давайте подведем итоги прошлого года. Скажите, что получилось, а что не совсем?





- Наверное, еще рановато делать окончательную оценку, потому что впереди еще несколько серьезных стартов, включая наш "Belarus Open", Кубок мира, где Владимир Самсонов в конце ноября будет участвовать в китайском Чэнду.





Но, конечно же, сказать, что очень успешный год — так нельзя сказать, как это было в прошлые годы или десяток лет назад. Можно отметить успешное выступление Самсонова на Кубке Европы, что состоялся в начале февраля. Там он завоевал серебряную медаль и был близок к тому, чтобы выиграть. Он уступил "на балансе" в решающем сете немцу Дмитрию Овчарову.





Есть две медали, которые тоже можно отметить, среди молодежи. Это бронзовая медаль на чемпионате Европы до 21 года, Надежда Богданова выиграла ее. В принципе, такой успех впервые. И бронзовая медаль в одиночном разряде молодой спортсменки на юниорском первенстве Европы Дарьи Кисель.









Петкевич также подтвердил, что опытнейший Владимир Самсонов готовится принять участие в Олимпийских играх-2020.





- А кто вообще готовится к Олимпиаде?





- У мужчин это Самсонов, Платонов и Ханин. У женщин этот турнир будут играть Виктория Павлович, Надежда Богданова и Дарья Триголос. Тройка у мужчин, тройка у женщин, — сказал тренер в программе "Неделя спорта" на СТВ



