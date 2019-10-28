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Бага: Без еврокубков скучановато

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился ожиданиями от концовки чемпионата.

– Игра получилась вязкая, очень много борьбы. Нельзя сказать, что кто-то владел преимуществом.

- Как собираетесь провести концовку чемпионата?

– Настраивать никого не придется. Будем доигрывать каждую игру на максимуме, кто бы ни оказался в соперниках. Прямой это конкурент или «Дняпро». Об этом не приходится говорить. Слишком многое было вложено в имя БАТЭ, в победы.

- Мы привыкли видеть БАТЭ в еврокубках. Их не хватает?

– Естественно. Как и болельщикам хочется смотреть на большие команды, так и тренерам и футболистам. Может, звучит не совсем правильно, но скучановато. Скучановато, при всем уважении к внутреннему первенству. Еврокубки обычно добавляют драйва.

- Теперь будете рассчитывать на потерю очков брестским «Динамо»?

– Такая ситуация, когда нужно думать об игре своей команды. Не совсем корректно оценивать соперника. Мы ровно прошли сезон и многое сделали для того, чтобы быть на вершине. Не надо смотреть на соперников, – сказал Бага в программе «Итоги недели».
Источник: tribuna.com
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