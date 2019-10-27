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«Выражаться в России надо поаккуратней». Сын пресс-секретаря Путина осудил Макгрегора за его высказывания о Дагестане

Сын пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова от первого брака Николай Песков встретился с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором, который недавно допустил ряд резких высказываний о дагестанцах и чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове.

 
В частности, он заявил, что не поедет в Дагестан по приглашению Нурмагомедова, даже если ему надо будет сходить в туалет. 

«После его высказываний о дагестнанцах, мне было очень важно донести до него, что выражаться в России надо аккуратней. Треш, талк, как в Америке, здесь не прокатит. Человек он далеко неглупый и все понял. Думаю, он все исправит. Лично я желаю ему дальнейших успехов и с нетерпением жду реванша!» — написал Песков в Instagram. 


В последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Тогда ирландец проиграл в чемпионском бою россиянину Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в четвертом раунде. В апреле этого года ирландский боец обменялся оскорбительными заявлениями в социальных сетях с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Макгрегор назвал жену россиянина «полотенцем» и «козлом». Нурмагомедов употребил в адрес ирландца слова «насильник» и «лицемер», добавив, что нельзя чувствовать себя в безопасности, если оскорбляешь чужую религию.
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