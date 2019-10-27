Айдын Кожахмет: Шпилевский показал скамейке гостей жест а-ля Симеоне.

"Когда молодой форвард отличился, Шпилевский очень бурно стал праздновать гол и показал в сторону скамейки гостей очень некрасивый жест, а-ля Симеоне после первого матча с "Ювентусом". Подобное поведение не красит никого. Но особенно возмутительно это выглядит, когда адресуется это молодым приезжим тренером любимцу всего Казахстана Нурболу Жумаскалиеву — человеку, уважаемому абсолютно всеми болельщиками во всех городах страны.





Надеюсь, что в "Кайрате" найдется хотя бы один футбольный человек, который доходчиво объяснит этому мальчишке, что вести себя так нельзя. Нигде и никогда.





Ему повезло, что Нурбол Жардемович очень воспитанный и спокойный человек.









В продолжение темы. Удалось узнать все подробности конфликта тренеров "Кайрата" и "Тобола", что называется, из первых рук.





После первого гола "Кайрата" Шпилевский бурно проявил свои эмоции и показал в сторону скамейки гостей неприличный жест, обозначающий жесткий половой акт. Мол, вот что я с вами сделаю.





А после финального свистка он, как ни в чем не бывало, направился в их сторону, чтобы пожать руку коллеге. Жумаскалиев отказался это делать, сопроводив свой отказ парой ласковых. Грубо говоря, послал молодого белоруса в одно место из трех букв. И попросил не подходить больше к нему. Тоже не очень ласково, конечно. Шпилевского, по всей видимости, это задело. И он тоже стал сыпать непристойными словами и блистать красноречием. Естественно, помощники Нурбола Жардемовича не могли оставаться в стороне. Кто-то захотел разобраться с мальчишкой на месте, а кто-то оказался более благоразумным и сделал все, чтобы не допустить развития. В итоге, всех разняли и успокоили.





Позже в раздевалку "Тобола" зашел ассистент Шпилевского Кирилл Кеккер и принес свои извинения. От своего лица. И подчеркнул, что его "шеф" не прав в этой ситуации. На том и разошлись. Естественно, сам Шпилевский ни перед кем не извинился.









И еще одна деталь: в момент конфликта, в самый пик накалившейся обстановки, штаб Жумаскалиева подорвался мгновенно, чтобы встать за своего лидера. А со стороны скамейки "Кайрата" никто особо не спешил. По мне так очень красноречиво", — написал Кожахмет в своем телеграме.



