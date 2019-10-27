



Я очень рад, что мы сегодня опять показали характер, не в первый раз в этом сезоне. Особенно после прошлой недели, когда ребята 2-3 дня морально приходили в себя после неудачного матча, где мы обязаны были выигрывать, но, к сожалению, фортуна повернулась не к нам. Они доказали это, были сконцентрированы с первых секунд, играли компактно, агрессивно и динамично во всех фазах игры. В перерыве я сказал ребятам, что наше время придет, изменили кое-какие нюансы и хорошо выполнили свою задачу. Также хотел бы еще раз поблагодарить наших фанатов. Я слышал, что на этой неделе три наши группировки объединились и собрались на одном секторе. Приятно было на это смотреть, а особенно слушать. Хочется, чтобы такая поддержка была на каждом домашнем матче. Нам предстоит два нелегких матча, где предстоит выложиться, а потом будет видно, что будет в итоге.





По ходу сезона был случай, когда вас оштрафовали за то, что вы не пожали руку своему тренеру-оппоненту. Нурбол Жумаскалиев не пожал вам руку. Что можете сказать по этому поводу?

Во-первых, то, что было когда мы играли первый матч с "Таразом" было не специально. Сразу после того матча я написал Вахиду Юнусовичу сообщение и извинился. Было очень неловко, потому что это человек возрастной, местная легенда.









Что касается сегодняшней ситуации, то не мне это комментировать. Возможно, во время матча я тоже показал свои эмоции, но я такой человек и ни в коем случае не буду меняться. Я живу и пытаюсь эти эмоции передавать ребятам, потому что наша игра состоит из динамики с агрессией. Если я буду стоять на бровке, как лоток воды, то это не будет соответствовать нашей игре.





В первом тайме мяч попал в руку игрока "Тобола", у ваших ребят были претензии. Обращаете ли вы внимание на такие вещи?

Если честно, даже не обратил на это внимание. Не могу оценить.





Кто фаворит в чемпионской гонке?

Не буду ничего говорить. Ребята хотели и горели желанием в матче с «Астаной», но где-то просто перегорели. Слишком большое давление было со всех сторон, особенно мы сами себе создали это ненужное давление, поэтому не смогли до конца раскрыться в этой игре. Мы сыграем эти три матча будто первые в сезоне, с расслабленной головой, с позитивными мыслями, — передает слова Шпилевского kazfootball.kz.



