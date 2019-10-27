Плохой пример Солигорска для Жодино.





Если коротко – там тотальная разобщенность: намечается массовый исход лидеров, коммуникация главного тренера и менеджмента в вопросах трансферов выстроена очень диковинно. «Шахтер» опять идет за чемпионством, ага – победил лишь раз в последних четырех матчах.





Параллельным курсом разворачивается схожая драма в Жодино. Клуб, нацеливавшийся как минимум на пятое место, а то и на медали, сменил тренера – и после прихода Юрия Пунтуса получил два поражения в двух матчах и шесть мячей в нагрузку. Если ситуация не устаканится, то можно вылететь и за пределы шестерки…





Жодино и Солигорск в этом сезоне – вообще истории чисто внешне похожие.





Промышленные команды в начале чемпионата строили амбициозные планы. И за «Шахтером», и за «Торпедо-БелАЗ» стоят градообразующие предприятия. Руководители этих гигантов к футболу неравнодушны и не скупятся на него. И оба клуба, несмотря на более-менее приличные позиции в таблице, скорее разочаровывают своих благодетелей, нежели радуют. Если, конечно, благодетели не знают чего-то такого, чего не видим мы, простые смертные.





А мы видим, что у клубов большие проблемы, причем с очень схожей симптоматикой, будто они подхватили один и тот же вирус.

Странные отношения с тренерами

«Шахтер». В Солигорске пробовали сделать ставку на Олега Кубарева, но у него тоже были непонятки с менеджментом. Тренера убрали, когда команда шла на первом месте, и заменили на смешного поляка Марека Зуба – он был угоден руководству, вот только отдал первенство БАТЭ и упустил заодно даже вторую строчку в сезоне-2017. Следующий год он начал отвратительно и был заменен на Сергея Ташуева, при котором «Шахтер» шагал в ногу с БАТЭ и завоевал серебро. В нынешнем чемпионате Солигорск долго оставался весомым претендентом на золотые медали, но проблемы накапливались – посредственные трансферы, «воспитание» Громыко, слухи об уходе лидеров, подвешенное состояние всего тренерского штаба, который после интервью Ташуева вряд ли останется в Беларуси. Уже идут разговоры о том, что россиянина по окончании сезона сменит украинец Юрий Вернидуб. Интересно, эта новость пришпорит команду в медальной гонке или наоброт?..





Ташуев обозначил все непонятки с менеджментом клуба – они необычны для команды, грезящей титулом.





«Торпедо-БелАЗ». Сценарий аналогичный. Тренера, который в прошлом году выполнил задачу (вот же не везет Кубареву), вдруг сняли перед самой предсезонкой, чем немало шокировали игроков. Впрочем, самих футболистов тоже хорошенько проредили, серьезно обновив состав. Пришел Скрипченко, однако разговоры о его возможной отставке поползли, едва чемпионат стартовал. И тут мы слышали о том, что у тренера не все ладно с управленцами. Что в клубе нет единения – а есть жодинские старожилы наподобие директора Михаила Хлуса, есть невесть откуда взявшийся замдиректора Спартак Мелкумян (впрочем, известно, откуда он взялся – из Латвии), есть сам Скрипченко, которому в штаб добавили прежде незнакомого ему Томаса Ражанаускаса.





В итоге Скрипченко вылетел из седла. Его ассистент Игорь Слесарчук очень жестко попрощался с клубом, поведав об отсутствии доверия – не доверяли друг другу игроки, тренерский штаб и руководство, а ведь в команде все должно быть наоборот.





На смену Скрипченко пришел Юрий Пунтус – давний знакомый гендиректора завода БелАЗ Петра Пархомчика. Пришел, чтобы снова заявить о себе в высшей лиге. Пока заявляется не очень. Финиш в пятерке под большим вопросом.

Ставка на менеджеров, связанных с Латвией

«Шахтер». Тренд задал Солигорск, когда в январе 2017-го вознамерился назначить (а позже и назначил) спортивным директором клуба 31-летнего экс-управленца «Вентспилса» Дмитрия Хохлова.





В «Шахтере» так толком и не обосновали свой выбор, но сразу в Беларуси у молодого человека мало что получилось. В его работе было очень много промахов, хотя ближе к расставанию случились и важные попадания. Когда Хохлова убрали, его место занял совсем уж загадочный Михаил Лебедев – агент, связанный с мутной историей в «Алании», когда на его счет ни за что ни про что упал миллион долларов. Лебедев также поработал в Прибалтике, в Беларуси он воздерживался от общения с прессой. Клуб о менеджере тоже старался ничего не говорить.









Лебедев исчез по-тихому, а в мае 2019-го стало известно, что за спортивную составляющую в Солигорске отвечает экс-игрок сборной Грузии Александр Рехвиашвили. Его управленческий опыт тоже связан с Латвией – там Рехвиашвили пару лет отработал спортивным директором «Олимпа», фарма «Сконто». Менеджер называет себя непубличным человеком и избегает интервью. При этом гневные слова Ташуева скорее адресованы грузину, нежели белорусу-директору Андрею Леончику, отвечающему в «Шахтере» за хозяйственную часть.





«Торпедо-БелАЗ». В клубе сложилась схожая конструкция. Хлус, директор-белорус, отодвинут от трансферов и выполняет роль хозяйственника, а спортивной составляющей рулит Спартак Мелкумян – пришелец из Латвии. Там он был исполнительным директором в юрмальском «Спартаке», основанном отцом. Как Мелкумяна занесло в Беларусь, до сих пор неизвестно. Клуб назначение не прокомментировал. Футболисты между собой называют латыша «Приведением» – он появляется на тренировках, но ни с кем особо не общается. Для игроков его функции остаются загадкой.





Но вообще ситуация занятная. Латвия в последние годы если с чем и ассоциируется в футболе, так это с договорными играми и посредственными результатами (впрочем, это роднит латвийский футбол с нашим). Однако белорусские клубы умудрились там найти управленцев и доверить им сотни тысяч, а то и миллионы долларов, генерируемых госпредприятиями. И эти средства порой расходуются не то, что неэффективно, а просто подозрительно.

Кривые трансферы

«Шахтер». Ну вот взять хотя бы подписания клуба. По этой части Солигорск переплюнул даже Брест раннего Александра Зайцева, который вроде как взял себя в руки и теперь воздерживается от лихорадочных приобретений. Особенно все было плохо при начинающем Хохлове, который словно не понимал, куда попал, и по привычке подписывал футболистов под латвийское первенство.









Через «Шахтер» прошли Багарич, Црепуля, Златков, Караджов, Распопович, Козлов, Хижниченко, Шимунович, Джексон, Сибомана, сбежавший Каньяс – даже думать не хочется, сколько денег было вымыто из бюджета этими подписаниями. От трансферов латыша кривился Кубарев, от трансферов его преемников не в восторге Ташуев. Только ручной Зуб был всем доволен. Впрочем, были у Хохлова и попадания – Бакай и Сзоке стали важными элементами команды. Где-то на стыке Лебедева и Рехвиашвили был подписан Антич – топовый защитник по белорусским меркам. Хотя и у сменщиков Хохлова достаточно косяков: Татарков, Вишняков, Николаеску «Шахтеру» не очень-то помогли. По словам Ташуева, «Шахтер» заканчивает сезон, не имея резерва.





«Торпедо-БелАЗ». В Жодино по этой части не все так страшно. Подписаний было немало, но очевидным промахом стало приглашение шведа Денниса Ольссона, которым впопыхах пытались укрепить защиту, – с ним уже расстались. Нечто странное происходит в дубле, куда подтащили вратарей-россиян сомнительного уровня.









Еще были неудачи с белорусами, но это абсолютно не выдающиеся трансферные промахи.

Базы похожи на прикрытие

Какие бы упреки ни звучали в адрес «Торпедо-БелАЗ» и «Шахтера», у клубов есть козырь: мы не только тратимся на футболистов, но и развиваем инфраструктуру. Ну да, в Солигорске и Жодино строят базы. Говорят, они на самом деле хороши. Но вот вопрос: а если бы «Шахтер» тратил деньги не на сомнительных легионеров, а на строительство, мог бы процесс пойти быстрее? Это могло бы повлиять на качество базы и того, что ее окружает? А может, и на новый стадион бы хватило или хотя бы на туалеты рядом со «Строителем»? И вообще, разве можно оправдать базой такие масштабные промахи в селекции и такой беспорядок в клубе? Немного арифметики. По сведениям Николая Ходасевича, бюджет «Шахтера» составляет около 6 миллиона долларов. Давайте попробуем эту цифру перевести в труд обычных горняков. Беларусь продает калийные удобрения в Китай по цене 290 долларов за тонну. Получается, на содержание ФК нужна примерно 21 тысяча тонн калия – 0,3% от того, что страна продала за рубеж в 2018 году. Не так уж и много?





В Жодино внутриклубная возня идет лишь первый сезон, и масштабы потерь не столь велики. Заводу БелАЗ достаточно продать два самосвала-гиганта грузоподъемностью 450 тонн (цена на машину начинается от 2 миллионов долларов) – и потребности клуба наверняка будут обеспечены. Вот только хаос не способствует эффективной деятельности клуба.

Попечители клуба не объясняют управленческих решений

«Торпедо-БелАЗ». Юрий Пунтус охарактеризовал гендиректора предприятия БелАЗ Петра Пархомчика (на фото справа) как большого фаната футбола.









Еще часто приходится слышать о занятости руководителя. Вот чего мы не слышали, так это внятного обоснования важных для клуба решений – отставки Кубарева, назначения и увольнения Скрипченко, прихода менеджера из Латвии. В качестве спикера изредка выступает зам Пархомчика по социальной политике Александр Батюк, однако его спичи водянисты и не содержат конкретики.









«Шахтер». Покровитель клуба, гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый, не менее загадочный персонаж.





Он почти не выступает в СМИ, еще реже – на тему футбола. Два года назад он разразился эмоциональным письмом, в котором объяснил отставку Кубарева, но дальнейшие свои решения оставлял без каких-либо вразумительных комментариев. Словно не его клуб тратит деньги предприятия на непонятных игроков. Словно не в его клубе вот уже третий сезон происходят странные дрязги.

***

Функционеры из клубов и федераций любят говорить что-то вроде такого: важно, чтобы у власти (в регионе или на крупном госпредприятии) стоял человек, по-настоящему любящий спорт, тогда все будет хорошо. В принципе, пример подобной идиллии можно отыскать даже в нашей высшей лиге. «Городея» не сорит деньгами сахарного комбината, избегает шараханий на тренерском мостике, не ввязывается в гонку амбиций – в общем, ведет себя более-менее скромно, как и надлежит иждивенцу.





Однако благодаря тому же «Шахтеру» мы видим обратную сторону этих мечтаний. Деньги госпредприятия нередко тратятся на сомнительных футболистов. Этими деньгами распоряжаются абсолютно закрытые люди, которые не считают нужным пояснять свои решения. Отмалчивается и покровитель, с позволения которого деньги одного из крупнейших в стране налогоплательщиков уходят непонятно на что. Клуб переполняют амбиции, и это только повышает ставки, но не улучшает результат. По сути, руководитель государственного предприятия просто играет за реальные деньги в «Футбольный менеджер». Но должен ли он это делать, особенно после такого количества промахов?..









В виде Солигорска «Торпедо-БелАЗ» имеет образец, к которому можно прийти, если клуб не определится с курсом и не сделает осмысленную ставку на правильных людей. А промахнуться в футболе очень легко, даже если ты давний и очень высокопоставленный фанат игры.





Фото: pressball.by, Кирилл Павлович, belta.by, soligorsk-news.by, vk.com/fc_torpedobelaz







