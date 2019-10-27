Сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на канал.





В описании фото говорится, что на снимке «игрок сборной Беларуси Игорь Стасевич перепрыгивает голландца Френки де Йонгу во время отборочного матча Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске 13 октября».





К слову, в тот день сборная Беларуси проиграла команде из Нидерландов. Матч закончился со счетом 1:2 в пользу гостей.



