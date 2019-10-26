



«Думаю, Китай любит меня, и я люблю его в ответ, поэтому у меня тут невероятные результаты. Я просто стараюсь задержаться подольше.





После всего, что со мной произошло в этом году, я больше не сосредотачиваюсь на рейтинге. Я думаю только об игре и хочу полностью выкладываться на корте. Сейчас я сосредоточена на этом».