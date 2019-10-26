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Арина Соболенко: «Китай любит меня, и я люблю его в ответ, поэтому у меня тут невероятные результаты»

14-я ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала выход в финал малого итогового турнира WTA в Чжухае. В этом году в Китае белоруска выиграла 15-й из 17 матчей и может взять третий титул (после Шэньчжэня и Уханя).


«Думаю, Китай любит меня, и я люблю его в ответ, поэтому у меня тут невероятные результаты. Я просто стараюсь задержаться подольше.

После всего, что со мной произошло в этом году, я больше не сосредотачиваюсь на рейтинге. Я думаю только об игре и хочу полностью выкладываться на корте. Сейчас я сосредоточена на этом».
Tribuna
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