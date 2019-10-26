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Шандор Варга: Гончаренко — лучший тренер современности

Венгерский футбольный агент Шандор Варга поделился мнением о работе главного тренера ЦСКА белоруса Виктора Гончаренко, сообщает pressball.by.

"ЦСКА не смог реализовать моменты, а "Ференцварош" свой один забил. Но тренер здесь сделал все что мог — замены, подсказки. Слежу за Гончаренко — он лучший тренер современности. Если его поставить в "Ливерпуль", то команда будет играть так же хорошо, как и при Клоппе. И Гинер это прекрасно понимает. Тот факт, что Гончаренко доверил место в составе молодому Карпову, говорит о достоинстве тренера. Карпов очень хорошую провел игру. Да, могут ругать тренера за то, что проиграли. Но я встану на защиту Гончаренко", — передает слова агента корреспондент "Чемпионата".

В домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА проиграл венгерскому "Ференцварошу" со счетом 0:1.
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