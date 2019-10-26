Страны СНГ устроят свои спортивные Игры
Руководители правительств стран СНГ по итогам встречи в пятницу в Москве подписали около двух десятков документов.
Среди них, в частности, решение о Концепции сотрудничества государств - участников СНГ в области цифрового развития общества и Плане первоочередных мероприятий по ее реализации, а также решение об Играх стран СНГ.
Как говорится в пояснительных материалах, "планируется, что Игры будут проводиться поочередно в государствах - участниках СНГ, как правило, в порядке русского алфавита их наименований с периодичностью раз в два года и общей продолжительностью до 10 дней". Положение определяет, что расходы, связанные с организацией и проведением Игр, несет принимающее государство, передает ТАСС.
12:15 26/10/2019
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