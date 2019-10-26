В Английской премьер-лиге зафиксирован рекордный счет

Как передает Oxu.Az , команда Брендана Роджерса одержала самую крупную победу в гостевом матче в истории высшего дивизиона чемпионатов Англии. Прежнее достижение принадлежало "Манчестер Юнайтед", победившему "Ноттингем Форест" со счетом 8:1 в 1999 году.





Также "Лестер" повторил результат "МЮ", который в 1995 году разгромил дома "Ипсвич" (9:0), и теперь делит рекорд по самой крупной победе в АПЛ.





"Лестер" вышел на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 20 очков.





У "Манчестер Сити", на счету которого 19 очков, есть матч в запасе.