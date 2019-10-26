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Конор – о неприязни к дагестанцам: «Может быть, не следовало продавать в супермаркетах курицу с моим лицом?»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пояснил, почему испытывает неприязнь к дагестанцам.


«Может быть, им не следовало продавать в супермаркетах курицу с моим лицом? Кто тут курица? Я прямо здесь, на пресс-конференции в этой стране. Так кто теперь курица? Нельзя сделать такое, и не получить ответ», – сказал Макгрегор.

В апреле прошлого года в дагестанских супермаркетах в продаже появилась замороженная курица под названием «Конор Макгрегор». Некоторые СМИ сообщают, что это были не куры, а петухи.
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