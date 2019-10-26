Об этом рассказал глава федерации петанка и бочча Юрий Марковский.





"Только что получил ответ из Министерства спорта и туризма Республики Беларусь о не признании петанка и бочча видами спорта. Ничего страшного нет. Причина отказа не формальная, а настоящая. Федерации мало лет. Необходимо минимум 3 (три) игровых сезона. Мы полагались на заслуги предыдущих лет, а их в учет не берут. Поторопились! Работаем и развиваем наши виды спорта дальше. Всем удачи!" — написал Марковский в Facebook.





Кстати, брейк-данс вошел в программу Олимпиады-2020.



