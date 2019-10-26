Министерство спорта и туризма Беларуси не присвоила петанку, брейк-дансу и эстетической гимнастике статус видов спорта
Министерство спорта Беларуси отказало в присвоении статуса видов спорта петанку, брейк-дансу и эстетической гимнастике.
Об этом рассказал глава федерации петанка и бочча Юрий Марковский.
"Только что получил ответ из Министерства спорта и туризма Республики Беларусь о не признании петанка и бочча видами спорта. Ничего страшного нет. Причина отказа не формальная, а настоящая. Федерации мало лет. Необходимо минимум 3 (три) игровых сезона. Мы полагались на заслуги предыдущих лет, а их в учет не берут. Поторопились! Работаем и развиваем наши виды спорта дальше. Всем удачи!" — написал Марковский в Facebook.
Кстати, брейк-данс вошел в программу Олимпиады-2020.
09:23 26/10/2019
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