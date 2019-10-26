Минское "Динамо" опустилось на последнее место Западной конференции КХЛ
Минское "Динамо" потерпело очередное поражение в чемпионате КХЛ и опустилось на последнее место в Западной конференции.
Обидчиками минских динамовцев выступили их рижские одноклубники. Матч, который проходил на "Минск-Арене" при почти 15 тысячах зрителей, завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.
В составе "зубров" победную шайбу забросил Ковыршин.
Свой следующий матч "Динамо" Минск проведет 27 октября против "Салавата Юлаева".
09:08 26/10/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение