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Минское "Динамо" опустилось на последнее место Западной конференции КХЛ

Минское "Динамо" потерпело очередное поражение в чемпионате КХЛ и опустилось на последнее место в Западной конференции.

Обидчиками минских динамовцев выступили их рижские одноклубники. Матч, который проходил на "Минск-Арене" при почти 15 тысячах зрителей, завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе "зубров" победную шайбу забросил Ковыршин.

Свой следующий матч "Динамо" Минск проведет 27 октября против "Салавата Юлаева".
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