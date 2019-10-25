AFP





231-сантиметровый Фолл мыл руки после тренировки. Баскетболист не заметил вывеску "низкий потолок" и ударился головой. Спортсмен не обратил на это внимания и отправился в бассейн. На следующий день его самочувствие ухудшилось.





Фолла отправили в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга.





Отмечается, что в ближайшее время баскетболист вернется в строй. Правда, гостевую игру с "Филадельфией" он пропустил (107:93).





23-летний Фолл подписал контракт с "Бостоном" летом. Он является самым высоким игроком НБА.



