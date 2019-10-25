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К отелю Макгрегора в Москве стянули силовиков: защищать от дагестанцев

Гостиница «Ритц-Карлтон» в центре Москвы, осаждаемая как поклонниками, так и недоброжелателями ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, взята под усиленную охрану. Об этом сообщает ТАСС.



По данным корреспондента агентства, возле отеля находятся порядка ста человек. В их числе люди, негативно отреагировавшие на оскорбления ирландца в адрес Дагестана и жителей этой республики.

Макгрегор, по сведениям ТАСС, покинет российскую столицу 25 октября.

На пресс-конференции в Москве, прошедшей накануне, ирландец обвинил в трусости российского бойца, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, а также заявил, что не поедет в Дагестан даже ради того, чтобы испражниться. Слова спортсмена вызвали недовольство, и в ночь на 25 октября возле «Ритц-Карлтона» собрались несколько десятков дагестанцев, возмущенных высказываниями Макгрегора.
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